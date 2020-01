Bramsche. Beim Neujahrsempfang 2020 hat die St. Johannisgemeinde Bramsche die inzwischen abgeschlossenen Renovierungsarbeiten des Gemeindehauses mit der Enthüllung eines Steines mit den Namen der Sponsoren nun endgültig abgeschlossen.

