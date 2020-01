Bramsche. Treckerdemos von verärgerten Bauern, aber auch bundesweit hörbare Proteste von Klima- und Umweltschützern. Konventionelle Landwirtschaft oder neue Agrarpolitik? Diese Debatte wird zum Teil hitzig geführt. Der Vorsitzende des Bramscher Landvolks, Ralf Große-Endebrock, wirbt unterdessen für verstärkte und gezielte Aufklärungskampagnen in der Öffentlichkeit, wie Landwirtschaft heute funktioniere.

