Die TuS-Handballer um Joshua Friese (rotes Trikot, links) und Marcel Golchert (rechts) wollen in Wilhelmshaven eine gute Defensivleistung abrufen. Archiv-Foto: Rolf Kamper

Bramsche. Mit ein wenig Rückenwind gehen die Landesliga-Handballer des TuS Bramsche am Samstag, 18. Januar 2020, in das Auswärtsspiel beim Wilhelmshavener SSV. Die Partie in der Sporthalle Nagotstraße (Ortsteil Fedderwardergroden) wird um 18 Uhr angepfiffen.