Beim Heimspiel gegen Aschersleben müssen die Red Devils weiterhin auf den verletzten Jan Philipp Seitz (mit Ball) verzichten. Archiv-Foto: Rolf Kamper

Bramsche. Im ersten Heimspiel des neuen Jahres treffen die Regionalligabasketballer des TuS Bramsche am Samstag, 18. Januar 2020, auf die Aschersleben Tigers. Das Duell mit dem Aufstiegskandidaten beginnt wie üblich um 19.15 Uhr in der IGS-Sporthalle an der Malgartener Straße.