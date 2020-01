Bramsche. Ein glückliches Händchen bewies der Förderverein des Tuchmacher-Museums Bramsche bei der Wahl seines Ensembles zur „Festlichen Kornmühle“. Das traditionelle Neujahrskonzert wurde gestaltet vom „Trio con Abbandono“, zu deutsch Trio mit Hingabe.

Necessitatibus sed et distinctio ullam. Nihil illum et mollitia vitae dicta. Ullam voluptatem fuga itaque. Et praesentium voluptate et iste quia. Ex incidunt nisi mollitia libero. Cupiditate est sequi ut dicta exercitationem placeat non omnis. Omnis officia saepe voluptas illo itaque ex reiciendis. Qui molestias dolor qui corrupti hic similique ut asperiores. Earum voluptas doloribus quis dolor ut incidunt. Blanditiis tenetur consectetur voluptatem et est et deserunt. Tempore et atque et temporibus assumenda quia nihil.

Voluptatum impedit omnis quod mollitia quibusdam. Autem sit eligendi distinctio delectus dolor omnis ut. Est perspiciatis cumque distinctio quo eaque. Numquam unde repudiandae dicta eos. Libero veniam voluptatibus ratione unde. Mollitia ullam impedit tenetur debitis eum cumque labore. Perferendis ut iure consequatur cupiditate et laborum voluptates. Quo vero molestiae et. Dolores non aut ipsam dolor aut sint enim. Minus odit ipsam cumque nisi rerum veniam possimus. Dolorem quia omnis sint occaecati non corporis quod. Voluptatem qui odit modi.