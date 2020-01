Bramsche. Wer wird Bramsches Sportler des Jahres 2019? Noch bis zum 20. Januar können die Vereine Vorschläge bei der Stadt einreichen. Dann entscheiden die Bramscher in der Wahl, wer die Bramscher Rose in Gold bekommt.

Der Termin für die Nominierung und für die Verleihung der Auszeichnung wurde deutlich vorgezogen. Damit soll die Verbindung zum gerade abgelaufenen Jahr verbessert werden. "Diese Änderung hat auch den Vorteil, dass die Leistungen der Sportlerinnen und Sportler für die abstimmenden Personen präsenter sind, was wiederum die Wahl dann vereinfacht“, sagt Mitorganisatorin Judith Wagner von der Stadtverwaltung. Sie nimmt im Rathaus die Vorschläge per Mail an judith.wagner@stadt-bramsche.de entgegen. Bisher seien schon einige Vorschläge eingegangen.

Vorschlagsberechtigt sind nur die im Stadtsportverband zusammengeschlossenen Vereine. Sie dürfen aus ihrer Sicht geeignete Kandidaten in den Kategorien Mannschaft des Jahres, Sportlerin des Jahres und Sportler des Jahres vorschlagen. Dabei gibt es keine Alterskategorien. Innerhalb der Verein kann sich jedes Mitglied an den jeweiligen Vorstand wenden.

Eine Jury, der der Vorsitzende und ein weiterer Vertreter des Sportverbandes Bramsche, ein vom Bürgermeister benanntes Mitglied der Verwaltung sowie der Vorsitzende und der stellvertretende Vorsitzende des Ausschusses für Soziales und Sport angehören, wählt aus allen Vorschlägen die besten Kandidaten für die Wahl aus. Dafür gibt es einen Katalog von Leistungen, die für die Nominierung erfüllt sein müssen. So wird sichergestellt, dass Kandidaten tatsächlich besondere Leistungen erbracht haben. Die Jury trifft sich am 27. Januar.

An der eigentlichen Wahl können sich dann alle Bramscher beteiligen. Nach der Vorauswahl der Jury stellen die Bramscher Nachrichten alle Kandidaten in Portraits vor. Damit wird die Wahl eröffnet, die online und auf dem Abstimmungszetteln in der Zeitung erfolgen kann.Die Verleihung der Bramscher Rose findet dann bereits am Donnerstag, 27. Februar 2020, in der Kornmühle des Tuchmacher Museums statt.