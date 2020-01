Unbekannte zünden in Achmer Tanne an CC-Editor öffnen

Brandstiftung war die Ursache eines Feuers in Achmer. Symbolfoto: Gerd Schade

Achmer. Brandstiftung war die Ursache eines Feuers in Achmer am Freitag. Das hat die Polizei am Sonntag mitgeteilt.