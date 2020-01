Bramsche. An diesem Wochenende waren in Bramsche Tannenbäume wieder ein Fall für die Feuerwehr. Allein im Stadtgebiet sammelte der Nachwuchs der freiwilligen Helfer rund 650 ausgediente Weihnachtsbäume ein. Und bekam zur Belohnung die eine oder andere Überraschung.

