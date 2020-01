Bramsche. Rund 10.600 Euro haben Frauke Damerow und Ludger Abeln stellvertretend für den Caritasverband Osnabrück erhalten. Spender dieser stattlichen Summe war das Möbelhaus Hardeck, für das der stellvertretende Bramscher Hausleiter Dritan Tanushi symbolisch die Spende übergab.

