Alfhausen/Rieste. Die Bedeutung des Alfsees als Winterquartier für Wasservögel steht im Mittelpunkt einer Exkursion der Biologischen Station Haseniederung am Sonntag, 12. Januar. Die Station verspricht Begegnungen mit seltenen Gästen.

Der Alfsee als Vogelschutzgebiet im europäischen Natura 2000 Netz beherbergt laut einer Pressemitteilung der Biologischen Station zahlreiche Wasservögel aus vielen verschiedenen Arten. Im Rahmen des vom Land Niedersachsen und der Samtgemeinde Bersenbrück geförderten Gebietsmanagements am Alfsee und in Teilen der Haseniederung bietet die Biologische Station Haseniederung interessierten Menschen einen Einblick in das Rastgeschehen der Gastvögel am Alfsee.

Die Führung am Sonntag, 12. Januar beginnt um 9.00 Uhr am Parkplatz auf dem Deich des Alfsees zwischen Alfhausen und Rieste. Diplombiologe Jürgen Christiansen wird während der Veranstaltung auf die Bedeutung des Alfseegebietes und der Haseniederung für die in unseren Breiten überwinternden Wasservögel eingehen und über die einzelnen in dieser Region rastenden Vogelarten sowie deren ökologische Ansprüche an das Überwinterungsgebiet informieren.

Dabei können die Teilnehmer mit Fernrohr und Fernglas auch Arten beobachten, die ihre Brutsaison in Nordeuropa verbringen und uns hier im Sommer nicht begegnen.

Weitere Informationen auch zum kompletten Veranstaltungsprogramm unter 05464-5090 oder www.haseniederung.de.