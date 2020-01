"Back to the 80's III" in Lappenstuhl ist ausverkauft CC-Editor öffnen

Nichts geht mehr: Die "Back to the 80's III"-Party im Bramscher Ortsteil Lappenstuhl ist ausverkauft, es sind keine Tickets mehr erhältlich. Archiv-Foto: Henning Stricker

Bramsche. Ausverkauft ist schon jetzt die „Back to the 80’s“-Party am 14. März 2020 bei der Firma Welzel Anlagen in Lappenstuhl. Das hat der Veranstalter auf seiner Facebookseite mitgeteilt.