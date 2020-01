Chefarzt Dr. Sebastian Ellis (links) und Dr. Andreas Atzeni (ärztlicher Leiter der Notarztversorgung) freuen sich über die neuen Geräte in Bramsche. Foto: Daniel Meier/Niels-Stensen-Kliniken

Bramsche. Die Notarztversorgung an den Niels-Stensen-Kliniken in Bramsche freut sich über positive Zahlen: Sie fahre nicht nur die meisten Einsätze im Nordkreis, sondern rücke auch am schnellsten aus, berichtet ärztlicher Leiter Dr. Andreas Atzeni einer Pressemitteilung zufolge.