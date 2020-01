Im Bramscher Tuchmacher-Museum hat die Band "Much Better Thank You" ein Musikvideo aufgenommen, das dort nun auch präsentiert wird. Foto: Björn Dieckmann

Bramsche. Die Bramscher Band "Much Better Thank You" stellt am Mittwoch, 29. Januar 2020, ihr neues Musikvideo zu dem Lied "Hot Deal - A Song of the Shirt" im Tuchmacher-Museum vor.