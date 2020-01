Kalkriese. Der erste Familiensonntag im neuen Jahr steht im Varusschlacht-Museum und -Park in Kalkriese ganz im Zeichen der aktuellen Sonderausstellung „Damals nicht, jetzt nicht, niemals!“.

Los geht es am 5. Januar um 14 Uhr – laut einer Pressemitteilung der Veranstalter – mit einer Familienführung durch die internationale Kunstschau. Altersgerecht aufbereitet werden die Hintergründe des Ersten Weltkrieges und die Kunstwerke bei einem Rundgang erläutert.

Ein Jahrhundert nach dem Ende des Ersten Weltkriegs setzen Künstlerinnen und Künstler in der Sonderausstellung „Damals nicht, jetzt nicht, niemals!“, die noch bis zum 16. Februar in Kalkriese zu sehen ist, ein Zeichen. Basismaterial für alle Objekte war ein Quader aus Eichenholz, das aus einem damals umkämpften Frontgebiet im Elsass stammt. Entstanden sind 31 individuelle Werke, die das Thema Frieden wie auch die Schrecken des Krieges eindrucksvoll verbildlichen.

Im Anschluss an die Führung gestalten Kinder und Jugendliche ihren eigenen Friedenswürfel – in Anlehnung an die in der Ausstellung gezeigten Kunstwerke. Als weiteres Mitmach-Programm wird an diesem Familiensonntag um 15.30 Uhr zusätzlich „Römischen und germanischen Tee brauen“ angeboten.



Eine Anmeldung beim Buchungsservice wird unter Tel. 05468 9204200 oder per Mail an fuehrungen@kalkriese-varusschlacht.de empfohlen. Es fallen Materialkosten von zwei Euro pro Teilnehmer an. Um 11 und 14.30 Uhr finden zudem öffentliche Führungen statt. Museum und Park Kalkriese sind dabei von 10 bis 17 Uhr geöffnet.

An jedem ersten Sonntag im Monat ist übrigens Familiensonntag in Museum und Park Kalkriese. Das Team der Museumspädagogik vermittelt auf ganz unterschiedliche Weise Wissenswertes über die Varusschlacht oder zur aktuellen Sonderausstellung – speziell aufbereitet für Familien.