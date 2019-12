Im Interview mit unserer Redaktion nimmt Bramsches Bürgermeister Heiner Pahlmann Stellung zu den Themen des Jahres 2019. Und er bilckt voraus auf das kommende Jahr. Foto: Björn Dieckmann

Bramsche. Tritt Heiner Pahlmann zur nächsten Bürgermeisterwahl in Bramsche erneut an? In dieser Frage will der Rathaus-Chef noch keine Antwort geben. Wichtiger sei ihm, so sagt Pahlmann im Interview, die Stadt weiter positiv zu entwickeln.