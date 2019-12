Wo gibt es Silvester und Neujahr frische Brötchen in Bramsche und Umgebung? CC-Editor öffnen

An Silvester 2019 und Neujahr 2020 gibt es bei einigen Bäckereien in Bramsche und Umgebung frische Brötchen zu kaufen. Foto: dpa

Bramsche. Wer möchte, muss auch in diesem Jahr an Silvester und Neujahr nicht auf frische Brötchen verzichten. Wir verraten, welche Bäcker in Bramsche, Neuenkirchen, Vörden und Rieste geöffnet haben.