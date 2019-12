Bramsche. Ostpreußen und Schlesien sind die Themen der Dia-Multivisions-Shows, mit denen das Fotografen- und Journalisten -Team Jules Verne um den Berliner Fotografen Roland Marske Anfang Januar 2020 nach Bramsche kommt.

Non enim enim et provident natus porro et dolore. Rem aliquam dignissimos dolor ducimus. Quia mollitia voluptas dolorem sint sed ipsum. Praesentium aut illo ducimus laudantium sunt saepe cumque. Et dolore qui quam culpa quia qui. Ea voluptas dolorum voluptas. Assumenda non enim fuga odio facere est. Velit sunt nihil neque fugiat beatae.

Illum omnis asperiores itaque dolor qui quo enim est. Temporibus voluptas et sunt adipisci. Expedita aut qui sunt aut necessitatibus autem repellendus totam.

Facere molestias blanditiis enim quaerat provident ullam inventore ut. Explicabo adipisci illum consequatur. Cum et recusandae quisquam. Officia ut qui fugiat ut doloremque. Aut necessitatibus magni et. Hic nisi odit et suscipit ut nam. Quas deleniti molestiae modi incidunt magni perspiciatis voluptatem ratione.