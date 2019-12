Die orientalische Feuershow war ein Höhepunkt der Vorstellung. Fotos: Hans Schmutte

Bramsche. Circus Colani zieht seit Freitag, 20. Dezember 2019, mit seinem Weihnachtsprogramm in Bramsche auf der Wiese neben dem Schulzentrum an der Malgartener Straße kleine und große Fans in seinen Bann.