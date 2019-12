Die Kinder der Ganztagsbetreuung in der Grundschule im Sande spendeten in diesem Jahr wieder Teile ihre Spielsachen für die Kinder der Tafelkunden in Bramsche. Foto: Holger Schulze

Bramsche. Eine wahre "Flut" an gespendeten Weihnachtspäckchen konnte die Bramscher "Tafel" in diesem Jahr an ihre Kunden ausgeben. Und auch einige weitere Geld- und Sachspenden wurden der "Tafel" überreicht.