Bramsche. Mehr Sport, mit dem Rauchen aufhören oder gesündere Ernährung: Zu Neujahr nehmen sich viele Menschen gute Vorsätze vor. Die Stadtwerke Bramsche wollen das unterstützen, indem sie Stempelkarten ausgeben. Wer bis Ende Februar 2020 zehn Stempel aus dem Hasebad vorweisen kann, erhält einmal freien Eintritt und nimmt an einer Verlosung teil.

