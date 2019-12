Bramsche. Zum dritten Mal geht am 3. Januar 2020 eine Kino-Poolparty im Bramscher Hasebad über die Bühne. Die jungen Gäste haben auch in diesem Jahr wieder die Wahl zwischen drei verschiedenen Animationsfilmen. Vor dem Film wird das Zephyrus-Disco-Team für Stimmung sorgen.

"Wir wollen das Hasebad mit Events attraktiv halten", sagt Stadtwerke-Geschäftsführer Jürgen Brüggemann. Der Erfolg gibt ihm recht. Die Kindervorstellungen waren in den vergangenen beiden Jahren ausverkauft. Schon jetzt, kurz nachdem der Vorverkauf gestartet sei, wären bereits 80 bis 90 Karten verkauft worden. Nur bei den Jugendlichen und jungen Erwachsenen wurde die Veranstaltung nicht so angenommen wie erhofft. Deshalb wird es in diesem Jahr nur eine Vorstellung für Kinder zwischen 7 und 15 Jahre geben.

Wieder werden drei verschiedene Animationsfilme zur Auswahl gestellt. "Per Applaus entscheiden die Kinder dann, welcher Film gezeigt wird. Das hat in den vergangenen Jahren gut geklappt", sagt Stadtwerke-Bäderchef Jörg Kampmeyer. Gemütlich können es sich die Kinder auf den Schwimminseln machen, die im Nichtschwimmerbereich ins Wasser gelassen werden.

Um 16 Uhr startet die Kino-Poolparty allerdings zunächst mit dem Animationsprogramm des Zephyrus-Disco-Teams. Im vergangenen Jahr stand dabei zum Beispiel ein Wettschwimmen auf den Schwimminseln auf dem Programm.

Karten für die Kino-Poolparty gibt es für vier Euro im Hasebad zu kaufen. "Vielleicht sucht noch jemand ein Wichtelgeschenk", sagt Jürgen Brüggemann mit Blick auf den Vorverkauf.