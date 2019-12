Die Heytex-Gruppe gehört weltweit zu den führenden Herstellern von funktionalisierten technischen Textilien und produziert diese an vier Produktionsstandorten auf drei Kontinenten im Bramscher Ortsteil Engter, in Ebersbach-Neugersdorf (Sachsen), Zhangjiagang (Volksrepublik China) und in Pulaski (USA).

Die laminierten und beschichteten Textilien von Heytex finden ihren Einsatz z. B. als LKW-Plane, Zelt, Sportmatten, Schattensegeln, Stadiondächern, Ölsperren, Wasserbehältern, Rolltoren, Torabdichtungen, Förderbänder, Faltenbälge, Boote, Biogasmembranen oder als Werbeträger im großformatigen Digitaldruck.