Bramsche. Auf einen kostenlosen Ausflug in die Osnabrücker Eishalle können sich Kinder und Jugendliche aus Bramsche freuen, die mit ihren Familien Kunden der "Tafel" sind. Möglich macht das Markus Vije, der Geschäftsführer von Vije Computerservice.

