Evinghausen. Die Waldorfschulen feiern ihr 100-jähriges Bestehen. Zu diesem Anlass fand in Evinghausen ein Konzert statt - mit Musik aus dem Gründungsjahr 1919.

Im September 1919 wurde in Stuttgart die erste Waldorfschule gegründet. Kaum eine andere nicht-staatliche Schule löst dauerhaft so viel kontroverse Diskussion aus wie die Waldorfschule. Da sind die “Waldorf-Jünger“, die entschiedenen Gegner und die vielen, die sich von Klischees und Halbwahrheiten leiten lassen. Ganz verkehrt kann das Konzept nicht sein, gibt es weltweit inzwischen doch 1149 Waldorfschulen, davon allein 749 in Europa.

In jedem Fall ein Grund zum Feiern. Und zu einer stilechten Feier gehört natürlich ein musikalischer Beitrag. Es sollten im Konzert nur Werke aus dem Jahr 1919 erklingen. Das bedeutet für den Zuhörer nicht gerade einen Abend mit leichter Unterhaltung. Im Gegenteil. Expressionismus lautet das Schlagwort der Zeit. Musikalisch meint das Abkehr von Tonalität und formalen Regeln oder, wie Paul Hindemith es sagt: Es gibt eine ästhetische Richtigkeit, die nicht an Regeln gebunden ist. Einfacher gesagt, er komponiert, wie es ihm gefällt.

Am Beginn des Abends stand zunächst eine Suite für Cello solo von Johann Sebastian Bach. Melodisch und tonal verläuft hier alles in gewohnten und bekannten Bahnen. Gleichwohl verlangt bereits ein Solostück eines Melodieinstruments dem Hörer einige Kondition ab. Tobias Stosiek (Professor für Cello) spielte die Suite hochkonzentriert: mit vollen und warmen Tönen und federnd die Allemande, angenehm zügig die Courante, leicht und spielerisch Bourrée und Gigue.

Ausdrucksstark und temperamentvoll

Viola Mokrosch (Professorin für Klavier) eröffnete mit den Variationen für Klavier solo von Ilse Fromm-Michaels den Reigen der Kompositionen aus dem Jahr 1919. Ein Gruß von Robert Schumann mit eigener Handschrift sei es. Viel Schumann findet sich nicht, viel eher Spätromantik à la Max Reger – selbstverständlich mit eigener Handschrift. Kontraste prägen die Variationen. Cluster stehen „Terzenidylle“ gegenüber, Akkordschläge werden durch flinke Läufe abgelöst. All das präsentiert Mokrosch sehr ausdrucksstark und temperamentvoll.

Das fraglos sprödeste Werk des Abends stellte Paul Hindemiths Sonate für Cello und Klavier dar. Nur der eigenen Ästhetik verpflichtet, fehlen dem Zuhörer melodische oder rhythmische Haltepunkte. Eine Art Ostinato beginnend mit einer kleinen Sekunde schien zunächst das wiederkehrende Element des ersten Satzes zu sein, doch fehlte diese Figur schon bald wieder. Anders als bei Kammermusik der Klassik oder Romantik, bei der die Instrumente eine Einheit bilden, schienen hier beide Stimmen unabhängig voneinander komponiert zu sein. Umso schwerer war es für die Musiker, sich zusammen zu finden. Die Musik bot weder Orientierung noch Rahmen. Dass es ihnen dennoch gelang, diese Sonate überzeugend darzubieten, gebührt große Anerkennung.

Leichter zu hören war die Sonate für Cello und Klavier der anglo-amerikanischen Komponistin Rebecca Clarke. Sehr expressionistisch klang das Cello im ersten Satz, der musikalisch zwischen Impressionismus und Moderne changierte. Heiter, geradezu charmant klang der zweite Satz, leicht und spritzig von Mokrosch auf dem Flügel gespielt, kontrastierend dazu ein fast schmerzhaft intensiver Celloklang. Nach einem fesselnden eruptiven Ausbruch fanden sich beide Musiker in melodischer Eintracht zusammen und der Satz erstarb unvermittelt.

Nach einer klanglich versöhnlichen Zugabe von Gabriel Fauré ging ein äußerst intensiver und höchst interessanter Konzertabend zu Ende.