Bramsche. Nach dem Gastspiel beim Tabellenführer aus Eicken wartet auf die abstiegsgefährdeten Landesliga-Handballer des TuS Bramsche (12.) am Sonntag, 15. Dezember 2019, ein weiterer schwerer Brocken. Im letzten Pflichtspiel des Jahres empfangen die Hasestädter den VfL Rastede (3.). Spielbeginn in der IGS-Sporthalle ist um 17 Uhr.

Die Gäste sind eines der Überraschungsteams der aktuellen Spielzeit. Acht Siegen und einem Remis stehen nur zwei Niederlagen gegenüber. Damit, dass sie so weit oben mitspielen, war vor der Saison nicht unbedingt zu rechnen. „Den VfL kenne ich so gut wie gar nicht, nur vom Hörensagen. Es scheint eine groß gewachsene Truppe zu sein, die, was ich von anderen Mannschaften so gehört habe, zurecht so weit oben stehen.“ Trotzdem müsse sein Team selbstbewusst auftreten und daran glauben, zwei Punkte gegen den Tabellendritten holen zu können.“

Angespannte Personallage

„Unsere Personallage ist bescheiden“, beklagt Golchert vor dem Duell mit dem Tabellendritten. „Marc Clausing hat sich im Training die Bänder im Sprunggelenk gerissen. Nach Alexander Brockmeyer und Thomas Erben ist es somit der dritte Rückraumspieler, der längerfristig ausfällt.“

In wie fern Golchert mit Ersatz planen kann, ist vor der Partie noch fraglich. „Eventuell ist Hendrik Schäfke aus der Zweiten dabei. Einen Einsatz zugesagt hat Routinier Guido Kroll“, verrät Bramsches Spielertrainer, der davon ausgeht, dass er gegen Rastede dennoch einen vollen Kader aufbieten kann.

Nur die Einstellung zählt

Dass Bramsche im Abstiegskampf angekommen ist, zeigt Golcherts Erwartungshaltung vor dem Spiel. „Wir müssen leidenschaftlich spielen und kämpfen bis der Arzt kommt. Anders kommt man da unten nicht mehr raus“, lautet der Klartext des Spielertrainers. „Es geht jetzt nur noch um die Einstellung, den Willen und die zwei Punkte. Handballerische Leckerbissen sollten wir in nächster Zeit nicht erwarten.“