Weinachtsmarkt 2019 in der Bramscher Gartenstadt steht bevor

Ein historisches Karussell steht beim Weihnachtsmarkt auf dem Lutterplatz in der Bramscher Gartenstadt wieder für die Kinder bereit. Archiv-Foto: Christian Senft

Bramsche. Am dritten Adventswochenende 2019 findet in der Gartenstadt in Bramsche wieder der Weihnachtsmarkt statt.