Der Chor Allegro hat sein erstes Konzert gegeben. Foto: Battermann

Bramsche. Sein erstes Konzert hat der vor anderthalb Jahren gegründete Chor "Allegro" in der St. Johanniskirche in der Bramscher Gartenstadt gegeben. Chorleiter Marcus Heldt knüpft dabei an die Tradition seines Vaters Uwe mit dem "Just For Fun"-Chor an.