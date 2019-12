Bramscher Basketballer beenden Hinrunde in Bergedorf CC-Editor öffnen

Kendall Timmons (mit Ball) muss weiter auf sein fünftes Spiel für den TuS warten. Archiv-Foto: Rolf Kamper

Bramsche. Das Basketball-Jahr des TuS Bramsche (8.) endet am Samstag, 14. Dezember 2019, mit einem Auswärtsspiel bei der TSG Bergedorf (10.). Spannung verspricht die Tatsache, dass beide Mannschaften um den Klassenerhalt kämpfen. Das Aufeinandertreffen in der Sporthalle der Gesamtschule Fährbuernfleet (Walter-Rothenburg-Weg 37 in Hamburg) beginnt um 18 Uhr.