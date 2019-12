Grüne fordern asphaltierte Radwege am Kanal in Bramsche CC-Editor öffnen

Asphlatiert wünschen sich die Grünen den Radweg entlang des Stichkanals. Archivfoto: Marcus Alwes

Bramsche. Die Grünen fordern die Stadt Bramsche auf, eine Asphaltierung der Kanalseitenwege im Stadtgebiet für Radfahrer zu fordern. Sie verweisen darauf, dass der Bund die Sanierung von Radwegen an Wasserstraßen ab 2020 stärker fördert. Und sie kritisieren die Sanierung des Radwegs am Stichkanal in Wallenhorst mit Steinsand.