In der Alten Webschule in Bramsche wird nach längerer Pause wieder ein "Tanzbrunnen" veranstaltet. Archiv-Foto: Björn Dieckmann

Bramsche. Der „Tanzbrunnen“ ist wieder da: Am zweiten Weihnachtsfeiertag, also am 26. Dezember 2019, findet die beliebte Party erstmals nach einer etwas längeren Pause wieder in der Alten Webschule in Bramsche statt.