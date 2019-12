Bramsche. Das Tuchmacher-Museum Bramsche zeigt in der Ausstellung „Landschaft im Fadenkreuz“ vom 14. Dezember 2019 bis zum 9. Februar 2020 textile Werke der in Vechta und Freyenstein lebenden Künstlerin Ellen Mäder-Gutz.

Mäder-Gutz studierte von 1975 bis 1982 an der Kunsthochschule Weißensee Grafik und Bildhauerei. Spätestens mit ihrem Weg in den Westen, der sie 1987 nach West-Berlin führte, erarbeitete sie einen individuellen Formenkanon, heißt es in einer Pressemitteilung. Im Mittelpunkt ihrer künstlerischen Arbeit steht demnach die tiefgreifende Auseinandersetzung mit der Natur: Die Suche nach der erfahrbaren Wirklichkeit und dem transzendenten Wesen der Natur.

„Ellen Mäder-Gutz“, so wird Christoph Tannert, künstlerischer Leiter des Berliner Künstlerhauses Bethanien, zitiert, „malt, ausgesprochen atmosphärisch, mit Fäden. Sie navigiert von naturnahen Landschaftsperspektiven zu eher offenen Farbverläufen bis hin zu ornamentalen oder stark abstrahierten Flächenordnungen im Sinne des Konstruktivismus.“ Dabei arbeitet sie mit ganz unterschiedlichen Techniken: der Holzbildhauerei, dem Siebdruck, dem Transferdruck, der Zeichnung sowie dem Stricken und Weben. In der Ausstellung in der Kornmühle werden gewebte und gestrickte Landschaftsfotografien sowie florale Gebilde gezeigt.

Die Ausstellung wird Freitag, 13. Dezember 2019, um 19 Uhr im Tuchmacher-Museum eröffnet.