Hesepe. Alle Jahre wieder stehen die festlich dekorierten Holzweihnachtsbuden im engen Kreis vor den Türen der Christuskirche in Hesepe. Auch am zweiten Adventssonntag 2019 hatte der Weihnachtsmarkt Hesepe wieder seine Tore geöffnet.

"Der Weihnachtsmarkt ist für uns eine besondere Zeit der Besinnlichkeit und Gemütlichkeit”, so beschrieb eine Standbesitzerin die Atmosphäre, während sich einige Besucher wieder einmal schutzsuchend vor einem erneuten Regenschauer in ihr Zelt zurückzogen. Die Stimmung verderben ließen sie sich davon jedoch nicht: Lachend und schwatzend rückten die Weihnachtsmarktgäste in den Zelten oder unter den Budendächern näher zusammen, während der kalte Wind um ihre Ohren wehte und sie sich interessiert mit den Standbetreibern austauschten.



Für viele der Besucher gehört der Weihnachtsmarktbesuch zur alljährlichen Tradition, selbst bei schlechtem Wetter - so wie zwei ältere Damen, die es sich an einem der Stehtische in der Mitte des Marktes gemütlich gemacht hatten: "Wir sind Heseperinnen, da gehört es sich einfach, zum Weihnachtsmarkt zu kommen. Deshalb war es für uns selbstverständlich, dass wir uns trotz des schlechten Wetters aufgerafft haben”, erzählten die beiden Frauen lachend, während sie an ihrem wärmenden Glühwein nippten.

“Von Hesepern für Heseper”, genauso beschrieben es auch Petra Bührmann und Anne-Kathrin Wellmann hinter der Theke des Standes des Fördervereins der Grundschule Hesepe. Mit ihren frisch gebackenen Waffeln lockten die beiden zusammen mit einigen Grundschulkindern Gäste zu sich, wobei der ein oder andere alte Bekannte gern auch zu einem kurzen Small Talk am Stand verweilte: "Das Schöne an unserem Weihnachtsmarkt ist, all die bekannten Gesichter aus den letzten Jahren endlich mal wieder zu sehen”, ergänzte Bührmann und wurde im nächsten Moment herzlich von einem ehemaligen Schüler begrüßt.

Am Glühweinstand gegenüber sah man dies ganz ähnlich: “Der Weihnachtsmarkt ist eine wichtige Traditon für unsere Ortschaft, bei der sich die Vereine präsentieren und die Menschen in zwangloser und gemütlicher Atmosphäre mit Nachbarn, Gemeindemitgliedern und Bekannten wieder einmal ins Gespräch kommen können”, fand Christel Bläsing, die langjähriges Mitglied des SV Hesepe/Sögeln ist und jedes Mal aufs Neue gerne beim Weihnachtsmarktstand unterstützt.