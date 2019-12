Bramsche. Die Bewegung "Land schafft Verbindung" hat am Samstag in ganz Deutschland zu Mahnfeuern aufgerufen. Mit den Mahnfeuern wollen die Landwirte auf ihre aktuelle Situation hinweisen und mit Bürgern in den Dialog treten. Im Landkreis Osnabrück brannten rund 20 Feuer. Auch die Bramscher Landwirte beteiligten sich.

