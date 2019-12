Ein Großaufgebot an Chören und Instrumentalgruppen ließ die St.-Johannis-Kirche Engter beim Adventskonzert der Chöre zum Konzertsaal werden. Foto: Holger Schulze

Engter. Ganz still wurde es im so gut wie komplett besetzten Kirchenschiff, als Chorleiter Sven Streich-Bruning vor dem Beginn des „Adventskonzertes der Chöre“ in Engter darum bat, auf das Verklingen der Kirchenglocken zu horchen, die zuvor in die Kirche gerufen hatten.