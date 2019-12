Das Orgateam lädt zur Party am 13. Dezember im Bahnhof ein. Foto: Jugendpflege

Bramsche. Im Bramscher Bahnhof steigt am 13. Dezember 2019 eine Party zum fünfjährigen Bestehen des Jugendtreffs in der Gartenstadt. Ein Orgateam arbeitet mit Hochdruck an den Vorbereitungen.