Auf diesen Zeitstrahl bis in die Gegenwart machte Tim Reinermann die verschiedenen rechtsextremen Vereinigungen sichtbar. Aus Selbstschutzgründen möchte der Sozialpädagoge nicht selbst ins Bild. Foto: Holger Schulze

Bramsche. "Symbole und Codes im Rechtsextremismus“ war der Titel eines Seminar in der Volkshochschule Bramsche. Der Sozialpädagoge Tim Reinermann sprach auf Einladung der Volkshochschule Osnabrück-Land und der Initiative „Demokratie leben in Bramsche“ über aktuelle Entwicklungen in Deutschland sowie über existierende Organisationen und Parteien.