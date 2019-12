Lebendiger Adventskalender in Achmer gestartet CC-Editor öffnen

Anna-Lena Sube hatte beim Auftakt des Lebendigen Adventskalenders von Achmer zu Gesang, Geschichte, Gebet, Gebäck und Getränken eingeladen. Foto: Holger Schulze

Achmer. Jetzt öffnen sich wieder in einigen Gemeinden der Ortsteile von Bramsche die Türen und Tore des Lebendigen Adventskalenders für die örtliche Gemeinschaft. In Achmer war es Anna-Lena Sube, die bei dieser netten Aktion zur gemeinschaftlichen Besinnung im Advent in den Grünen Weg eingeladen hatte.