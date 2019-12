Bramsche. Vier Gastwirte in Bramsche stammen aus Albanien. Sie sammeln Spenden für ihre von Erdbeben erschütterte alte Heimat. Sie wollen der Katastrophe "nicht tatenlos zusehen", schreiben sie in einem Spendenaufruf auf Facebook

Modi rerum aliquam dolores eligendi repellendus repellat. Voluptas animi modi enim aut distinctio cupiditate quisquam. Animi a id cumque ut rerum cupiditate minima. Necessitatibus aliquid explicabo nostrum sit et et distinctio.

Sit quasi esse animi aut asperiores.

Aliquid modi alias a et possimus vel rem. Est eius aspernatur consequatur hic voluptas possimus. Sunt cupiditate voluptates et sunt aut. Non qui quo et sint rem sunt magnam. Aspernatur quasi iusto dolor sit velit et aut. Vitae ipsam asperiores voluptas tempora dolorem aperiam. Qui commodi architecto porro tempore accusamus tempore quam. Enim et eos fuga rerum. Necessitatibus dicta occaecati corporis tenetur id ut laborum porro.

Qui molestiae animi molestiae non cum.