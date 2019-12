Engter. Mit dem Sieg in der Landesliga 3 ist den Kunstturnerinnen des TuS Engter der ganz große Coup gelungen. Als Zweitplatzierter der Hinrunde katapultierten sich die Engteranerinnen im Finale an die Spitze und realisierten gleichzeitig den Aufstieg in Niedersachsens zweithöchste Liga.

Große Erwartungen hegten Dorothee Beinke, Paulina Exner, Salomé In der Stroth, Lenya Menkhaus sowie Luisa und Sophie Streich-Bruning am zweiten und letzten Wettkampftag im südniedersächsischen Einbeck. Lediglich 0,15 Punkte Rückstand auf die Führenden vom MTV Goslar und knappe 0,6 Zähler Abstand zum TSV Buchholz 08, der sich auf der vorläufigen Bronzeposition befand, versprachen ein äußerst spannendes Rennen um Gold sowie die zwei begehrten Aufstiegsränge.

Entscheidung am "Zittergerät"

Das Team kam am Startgerät Sprung gut in den Wettkampf und erzielte am Barren eine erhebliche Steigerung gegenüber dem Auftakt im September. Die Entscheidung brachte das „Zittergerät“ Balken: hier fuhren die TuS-Sportlerinnen als einzige Mannschaft drei Zwölfer-Wertungen ein und setzten sich damit deutlich von der Konkurrenz ab. Strahlend eroberten die Engteranerinnen im Rahmen der Siegerehrung das oberste Podest und freuten sich über den Gesamtsieg sowie, zusammen mit den Silbermedaillengewinnerinnen aus dem Harz, über den Aufstieg in die Landesliga zwei.

„Unsere Stärke bestand darin, dass wir uns keine Schwäche erlaubt haben. Die beiden Verfolgerteams hatten jeweils ein oder zwei Geräte, an denen sie zurückgefallen sind“, fasste mit In der Stroth die Mannschaftsbeste und stärkste Einzelathletin der Liga das Erfolgsrezept zusammen. Die 20-Jährige honorierte aber auch die Leistungen des Vizemeisters: „Goslar ist, insbesondere am Boden, ein nicht zu unterschätzender Gegner. Wenn sie nicht die oder andere Verletzungssorge geplagt hätte, wäre der Kampf um den Platz an der Sonne garantiert noch enger ausgefallen“.

Lingl und Ast werden Siebte

Mit zwei Akrobatinnen vom Oldenburger Turnerbund vertraten Alina Lingl und Sofia Ast den TuS Bramsche. Lingl zeigte erneut ihre Mehrkampfqualitäten, wurde nach In der Stroth Zweite und sicherte sich den Bestwert am Balken. Eine personelle Umstellung innerhalb der Mannschaft führte dazu, dass die Vereinskooperation nicht über Position sieben hinauskam und im kommenden Jahr in der vierten Landesliga starten wird.

„Jetzt haben wir das erreicht, was wir beim Einstufungswettkampf knapp verpasst haben“, so Trainerin Verena Mielke über Engters Erfolg. „Nicht nur, dass wir von nun an in Niedersachsens zweithöchster Liga agieren: Mit unserer zweiten Abordnung, die vor kurzem den Aufstieg aus der Bezirksliga perfekt gemacht hat, haben wir 2020 ein zweites Team im Landesligasystem.“ Ariane Kaminski, die in Einbeck als Kampfrichterin fungierte, hat darüber hinaus die Vereinshistorie im Blick: „Seit 2014 ist es das sechste Jahr in Folge, in dem wir einen Titelgewinn auf Niedersachsenebene verbuchen“.