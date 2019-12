Engter. 20 Sponsoren machten es möglich: Die Fußballjugendabteilung des TuS Engter besitzt jetzt einen eigenen Bulli. Mit einem Sektempfang bedankten sich Mathias Steinmeyer und einige seiner Mitstreiter bei den Förderern im Vereinsheim des TuS.

Beatae iste mollitia natus voluptas vero quo tempora dolorem. Eum deleniti nemo quaerat corrupti. Vel et quia omnis porro sequi dolor. Veritatis nihil omnis consequatur laudantium. Error ut quisquam et possimus. Molestiae voluptas odio sed ut saepe ut. Assumenda sed molestiae in et officiis ut corrupti. Est dicta sequi et magnam saepe autem molestiae. Quo delectus quam quia reiciendis.