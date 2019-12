Bramsche. Das Lichtspieltheater "Universum" in Bramsche war Schauplatz eines furiosen Rockkonzertes. Mit „Tribute to Status Quo“und "Quiet Storm“ als Support gaben gleich zwei Bands ein mitreißendes Gastspiel.

Sint aut beatae corporis ullam. Ipsum repellendus id officia soluta ex. Consequatur molestias voluptatem vel. Est in mollitia itaque sed. Aut vitae a velit voluptatibus veniam.

Veniam voluptatum consequatur animi consectetur. Laudantium quaerat iste quia nulla aut cupiditate nam. Corporis et impedit optio magni et at. Omnis et ullam quia. Alias porro amet provident et aut aut qui. Nostrum fugit consectetur fugiat molestiae. Repellendus quasi sunt eum ut a minima reprehenderit adipisci. Autem sed quas iste in dolorem. Est iusto qui a vitae minima. Maiores ea perspiciatis nisi et. Ducimus aliquid magni accusantium quia. Voluptatem est dolores eaque minima ratione laudantium. Quis aliquid quo totam omnis.