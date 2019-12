Bramsche. Die abstiegsbedrohten Landesliga-Handballer des TuS Bramsche (12.) suchen händeringend nach einem Erfolgserlebnis. Ob dies beim souveränen Tabellenführer gelingt, ist fraglich. Am Sonntag, 8. Dezember 2019, sind die Hasestädter ab 17 Uhr zu Gast bei der Eickener Spielvereinigung.

Nach zehn Begegnungen haben die Bramscher mickrige fünf Punkte auf dem Konto und liegen nur auf dem Relegationsplatz, weil die HSG Osnabrück (3:15) und TuRa Marienhafe (1:15) ihrer Form noch weiter hinterherlaufen, als der TuS.

„Gegen Eicken haben wir in der jüngeren Vergangenheit immer spannende und enge Spiele gehabt. Ich gehe davon aus, dass es auch diesmal so sein wird. Wir haben nichts zu verlieren“, macht Spielertrainer Kai Golchert seiner Mannschaft vor dem Aufeinandertreffen Mut.

Eicken ist nicht unschlagbar

Dass Golcherts Optimismus nicht ganz unbegründet ist, beweist der zurückliegende Spieltag. Beim TvdH Oldenburg II, dem Tabellenelften, reichte es für Eicken nur dank eines ganz späten Treffers zu einem denkbar knappen 27:26-Erfolg.

Wie schwer Eicken in dieser Saison allerdings zu knacken ist, zeigt ein Blick auf die Tabelle. Mit 18:2 Punkten dreht die Spielervereinigung an der Spitze einsam ihre Runden. Auf die abstiegsbedrohten Hasestädter wartet in Eicken die sprichwörtliche Herkulesaufgabe. „Bei ihnen dreht sich im Prinzip alles um die drei Brack-Brüder. Die Spielvereinigung war in den vergangenen Jahren immer kurz vorm Aufstieg. Diesmal wird in dieser Hinsicht wohl kein Weg an ihr vorbeigehen“, analysiert Golchert den kommenden Gegner.

Erben und Müller verletzt

Personell stehen Fragezeichen hinter Thomas Erben und Christoph Müller. Während Erben weiterhin an einer Daumenverletzung laboriert, hat Müller bei der Niederlage gegen Schüttorf eine Verletzung im Gesicht erlitten. „Ob sie in Eicken spielen können, wird sich kurzfristig entscheiden“, so Golchert.

Im vorletzten Spiel des Kalenderjahres wartet der schwerste Gegner, den der TuS sich vorstellen kann. Eine Woche später geht es zum Jahresabschluss gegen den VfL Rastede. Das Aufeinandertreffen mit dem aktuellen Tabellendritten wir nicht viel einfacher, als das Gastspiel beim Spitzenreiter.