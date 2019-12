Achmer. „Wir sind dieses Jahr noch näher zusammengerückt“, sagte Ortsbürgermeisterin Anke Hennig zur Eröffnung des Adventsmarktes in Achmer am frühen Sonntagnachmittag. Gleich zu Beginn herrschte reger Andrang an den Buden und Glühweinständen rund um das Heimathaus.

Das mit dem Zusammenrücken meinte die Ortsbürgermeisterin nicht nur im übertragenen Sinne, sondern auch, dass wegen der Renovierungsarbeiten an der geräumigen DGA der adventliche Familiengottesdienst dieses Mal im deutlich kleineren Flur der Bühner Bach Schule stattfand. In diesem Jahr hielt ihn zum ersten Mal Pastor Nico Lühmann. Seiner Aufforderung am Ende, „so und jetzt gehen wir alle rüber“, waren fast alle Gottesdienstbesucher gefolgt, um sich dort den weltlichen Genüssen hinzugeben. Dementsprechende Angebote waren reichlich vorhanden. Von Glühwein und Punsch über Plätzchen und Bratwurst bis hin zu Kaffee und Kuchen gab es alles und wurde auch dankend angenommen.

Vielen nutzen die Gelegenheit, um sich im kleinen Budendorf auf dem Gelände vorm Heimathaus mit Weihnachtsgeschenken für die Lieben, Dekoartikeln oder anderen schönen Basteleien und weihnachtlichen Dingen einzudecken. Eine, die seit dem allersten Adventsmarkt dabei ist, ist Elfriede Klöppel von der Friedenskirchengemeinde. Zusammen mit Margret Stückemann verkauft sie selbstgemachte Adventskränze, Schwibbögen, Gestecke, Kerzenhalter und anderes. „Alle Artikel haben wir im Basarkreis der Gemeinde selber gemacht“, sagt Klöppel und ergänzt: „Die Leute kennen uns hier gut. Die ersten Gestecke gehen schon weg, wenn wir den Stand noch nicht mal fertig aufgebaut haben.“ Auch an diesem Tag ist der Umsatz sehr gut, laut Auskunft der beiden Betreiberinnen. Schon kurz vor 16 Uhr sagte Klöppel zu einer Kundin: „Was Sie jetzt hier sehen, ist alles, was wir noch haben. Der Rest ist schon verkauft.“ Von dem Umsatz an diesem Tag werden nur die Materialkosten abgezogen, der Reinerlös kommt der Gemeinde zu Gute.



Die vielbewunderte Attraktion auf dem stimmungsvollen Weihnachtsmarkt ist an diesem Tag die Outdoorkrippe, die an der Rückseite des Heimathauses steht. In liebevoller Handarbeit ist sie durch die Achmeraner Landfrauen unter tatkräftiger Mithilfe der Männer der Landfrauen und mit Unterstützung der örtlichen Jäger entstanden. Es soll eine Aktion von Achmeraner für Achmeraner sein. Daher wird die Krippe nach dem Adventsmarkt abgebaut und an einer anderen zentralen Stelle in Achmer wieder aufgebaut.