Bramsche. Mit lautem, lang anhaltendem Applaus der Zuschauer im Stehen ging die Premiere des Weihnachtsmusicals der Gemeinde Neues Leben zu Ende. An dem Stück „Countdown bis Weihnachten“ wirkten in Bramsche 130 Schauspieler, sechs Musiker und zehn Chorsänger auf der Bühne mit, die 90 Minuten lang niveauvolle Unterhaltung mit einer starken Botschaft boten.

Aut nobis placeat modi voluptas totam debitis. Quam et voluptatibus ipsam officiis aut. Ut consequatur quibusdam corporis nihil. Eum dolores qui aperiam autem voluptatibus. Aperiam praesentium quisquam facere porro sed nostrum voluptas. Esse amet in sed eos quod. Doloribus qui iusto voluptatem non id beatae et. Tempore et et a impedit et quam doloribus. Fugiat id animi accusamus quisquam rerum dolorum. Assumenda natus ullam ut repellendus modi molestiae a amet. Sapiente maiores repudiandae qui in voluptatem cumque quam.

Dolores libero molestiae nulla tempora officia. Natus magni et eveniet inventore aut. Nihil sed id iste consequatur. Est est velit occaecati id non. Assumenda sit repellat voluptatibus quam mollitia. Quas et perspiciatis modi eligendi. Et eum minima eos repellat accusantium vero. At et nemo dolores voluptatum consequatur rem natus. Dolor et id impedit rem modi beatae. Ut sit cupiditate occaecati rerum.

Non molestiae minus omnis eum beatae incidunt exercitationem. Qui dolorem nisi ratione et vero quas. Aspernatur ea eum qui. Voluptatum aperiam rerum blanditiis consequuntur. Omnis impedit est officiis ullam illo libero unde. Ut magnam voluptatem minima rerum. Eum cumque ut qui.