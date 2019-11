Der Weihnachtsmarkt in Ueffeln lockt mit seiner gemütlichen Atmosphäre jedes Jahr viele Gäste an. Das Bild wurde 2017 aufgenommen. Foto: Archiv/Lina Kruse

Ueffeln. An diesem Wochenende findet der Weihnachtsmarkt in Ueffeln statt. Inzwischen zum dritten Mal startet er bereits am Samstag, 30. November um 18 Uhr mit einem Büdchenfest. Weiter geht es am Sonntag ab 14 Uhr mit einem Familiengottesdienst.