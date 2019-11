Blanchard Obiango (mit Ball) und die Red Devils wollen in Bremen ihren vierten Saisonsieg einfahren. Archiv-Foto: Rolf Kamper

Bramsche. Sowohl personell als auch in Sachen kommender Gegner sieht es für die Regionalliga-Basketballer der Ademax Red Devils an diesem Spieltag ganz gut aus. Am Samstag, 30. November 2019, (16.45 Uhr) trifft der TuS Bramsche auf die aus Weser Baskets Bremen und BTS Neustadt bestehende Spielgemeinschaft. Beim Tabellenletzten stoßen Daniel Meyer und Lennart Sommerhage wieder zum Team.