Am 22. Januar sind die "Maxim Kowalek Don Kosaken" zu Gast in der Martinuskirche in Bramsche. Foto: Engels Konzertbüro

Bramsche. Die "Maxim Kowalew Don Kosaken" geben am 22. Januar 2020 ab 19 Uhr ein Konzert in der Bramscher St. Martinus Kirche an der Lindenstraße. Der Vorverkauf hat begonnen.