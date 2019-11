Singen und Tanzen: Schon bei den Proben haben die Darsteller von „Countdown bis Weihnachten“ viel Spaß. Foto: Reinhard Fanslau

Bramsche. Große Transparente an vielen Stellen in Bramsche verkünden es. Die Gemeinde Neues Leben in der Moltkestraße führt nach einem Jahr Pause wieder in der Adventszeit ein Musical auf. Das Werk „Countdown bis Weihnachten“ feiert Premiere am Samstag, 30. November 2019, um 16.45 Uhr.