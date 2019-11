Übermächtig wirkten die Gäste um Maximilian Rockmann (rechts, Nummer 5) nicht nur in dieser Szene gegen Bramsches Matthias Baller. Foto: Rolf Kamper

Bramsche. In der Basketball-Regionalliga hat sich der TuS Bramsche am Samstag, 23. November 2019, wacker geschlagen, doch die 67:83-Niederlage gegen den starken Tabellenführer SBB Baskets Wolmirstedt ließ sich am Ende nicht vermeiden.