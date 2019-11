Bramsche. Der Radweg an der Kreisstraße zwischen Bramsche und Hesepe wird ausgebaut. Darauf weist der SPD-Landtagsabgeordnete Guido Pott hin. Damit haben die Schilder, die hier vor Radwegschäden warnen, wohl bald ausgedient.

Das Niedersächsische Wirtschaftsministerium hat das Jahresbauprogramm 2020 zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse und der kommunalen Straßeninfrastruktur bekannt gegeben. Darin ist auch der Radweg nach Hesepe enthalten, der zu den ältesten im Bereich der Stadt Bramsche zählt.

Nach Angaben von Guido Pott werden die Gesamtkosten von 394.000 Euro für den Ausbau des Radweges an der K 163/K 147 zwischen Bramsche und Hesepe vom Land mit 236.000 Euro gefördert. „Die Förderung ist eine tolle Nachricht für die Fahrradfahrenden in und um Bramsche. Damit wird das bereits gute Angebot vor Ort nochmal erweitert“, wird Pott in der Pressemitteilung zitiert. Der bestehende Radweg kann mit dem guten Angebot nicht gemeint sein. Er ist über die Jahre immer wieder geflickt worden und ist so holprig, das entlang der ganzen Strecke Schilder vor Radwegschäden warnen.

Das Vorhaben gehört zu den insgesamt 81 neuen kommunalen Straßenbauvorhaben in ganz Niedersachsen, die mit Zuschüssen in Höhe von über 19 Millionen Euro gefördert werden. Die 81 Projekte haben insgesamt ein Fördervolumen von über 50 Millionen Euro, verteilt über mehrere Jahre. Die Gesamtkosten liegen bei über 95 Millionen Euro.